Peter Sagan kon geen rol van betekenis spelen in Parijs-Roubaix: "Ik denk dat ik een warme douche nodig heb"

Het draait de laatste jaren minder goed bij Peter Sagan en ook in Parijs-Roubaix kon de renner geen rol van betekenis spelen. Sagan eindigde uiteindelijk slechts op de 55e plaats op 12 minuten en 24 seconden van winnaar Sonny Colbrelli.

Ook Sagan was onder de indruk van de apocalyptische omstandigheden in Parijs-Roubaix. Hij kon na de klassieker dan ook wel een douche gebruiken. "Ik denk dat ik een warme douche van Hansgrohe nodig heb na Parijs-Roubaix vandaag", aldus de Slowaak op Twitter.

I think I need a hot @Hansgrohe_PR shower 🚿🚿🚿🚿 after today's @Paris_Roubaix pic.twitter.com/JyHNXWw2Ho