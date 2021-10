📷 Belg sprint voor Arnaud Démare naar zege in Parijs-Bourges

Jordi Meeus heeft Parijs-Bourges gewonnen door in de massasprint Arnaud Démare en Niccolo Bonifazio te slim af te zijn.

Het was een nieuw succes van Bora-Hansgrohe, want even ervoor werd ook de Gran Piemonte gewonnen met Matthew Walsh.

Veel aanvallen in de laatste tientallen kilometers, maar telkens werd alles teruggebracht door de ploegen van de sprinters.

Meeus sprintte naar de zege, voor Démare en Bonifazio. Onze landgenoot Piet Allegaert werd vierde.