📷 Vier Belgen met Alpecin-Fenix in Ronde van Lombardije

In de selectie van Alpecin-Fenix zitten vier Belgen: Floris De Tier, Xandro Meurisse, Jimmy Janssens en Louis Vervaeke van de partij.

Ook de jonge Brit Ben Tulett rijdt mee, het is zijn laatste koers vooraleer hij volgend seizoen voor INEOS Grenadiers gaat rijden.

🇮🇹 #lLombardia



Ready, excited and super motivated for our last Monument Classic and WorldTour race of the season: la classica delle foglie morte 🍂🍃



Here's our lineup 🔵🔴 pic.twitter.com/OjjfcToC9r