Olav Kooij wil scoren in de Gran Piemonte: "Het vertrouwen is groot na de voorbije wedstrijden"

Vandaag staat met de Gran Piemonte opnieuw een Italiaanse eendagswedstrijd op het programma. Deze keer krijgen de sprinters een kans en dus wordt er ook gekeken naar de Nederlander Olav Kooij.

De 19-jarige Nederlander is namelijk in vorm, want hij kon in de CRO Race, een wedstrijd in Kroatië, twee ritten winnen. Hij heeft dus vertrouwen kunnen tanken voor de Gran Piemonte van vandaag. Ook in Italië wil hij scoren.

"Het vertrouwen is groot na de voorbije wedstrijden. We zullen er uiteraard opnieuw vol voor gaan", legde Kooij uit op de website van Jumbo-Visma. Kooij zal vandaag onder meer kunnen rekenen op Sep Kuss en Tobias Foss als knechten.