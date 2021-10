19-jarige Lotto-belofte Arnaud De Lie zet potentieel andermaal in de verf met ritzege in Circuit des Ardennes

Arnaud De Lie, die naam onthoudt u best echt wel. Met zijn ritzege in Circuit des Ardennes heeft het jonge talent van Lotto Soudal nog eens getoond hoe diep hij kan gaan. De Lie rijdt voor de U23-ploeg van Lotto en kwam in Vouziers als eerste over de streep.

Circuit des Ardennes is een rittenkoers van 2.2-categorie en dus een gelegenheid voor talenten als De Lie om zich te meten met de profs. In de tweede rit, van en naar Vouziers, was De Lie de snelste van allemaal. Na 189 kilometer kwam het tot een spurt van een groep van een tachtigtal renners. De Lie klopte de Pool Stosz en de Duitser Carstensen. GEEN TOEVAL De overwinning van De Lie is geen toeval, want in september was hij ook al de grote slokop in de Ronde van Zuid-Bohemen. Daar won hij het algemene klassement, het puntenklassement en het jongerenklassement, alsook de tweede etappe. Wie weet is in Circuit des Ardennes ook zijn ritzege nog maar pas het begin van iets moois. De Franse rittenkoers eindigt zondag.