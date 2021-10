Remco Evenepoel 1 dag voor Lombardije: "Ik heb een tweede kans gekregen" en "Roglič de te kloppen man"

Eén dag voor hij terug start in de Ronde van Lombardije heeft Remco Evenepoel nog eens vooruitgeblikt. Naar wie de concurrentie is. Met helemaal bovenaan dat lijstje Primož Roglič. En naar hoe het zal zijn om daar na zijn val opnieuw te koersen.

Remco Evenepoel nam plaats voor een gesprek met Sporza en had het nog eens over het al dan niet nazinderen van zijn valpartij in de vorige Ronde van Lombardije. "Al tijdens mijn revalidatie speelde die film niet meer in mijn hoofd. Ik denk niet dat die val nog een belangrijke factor is in mijn carrière."

Het had veel erger kunnen aflopen, daar is Evenepoel zich wel van bewust. "Ik heb een tweede kans gekregen. Er hadden nog veel meer breuken bij te pas gekomen of nog veel ergere dingen. Ik zit terug op een goed niveau te koersen, ik denk dat dat het positieve is dat we moeten meenemen."

HUIDIGE TOPVORM HAAST ONVERKLAARBAAR

Positief is ook dat Evenepoel weer zo'n goed niveau haalt, terwijl velen dat niet meer verwacht hadden dit jaar. "Het is onverklaarbaar hoe dat gekomen is. Ik denk dat al het werk dat ik in mijn comeback gestoken heb er nu uitkomt." En dus moet in Lombardije nog een mooi orgelpunt volgen. "Het is een heel speciale wedstrijd, het gaat heel lastig zijn. Vanaf 140-150 kilometer van het einde is het alleen maar bergop of bergaf."

Primož Roglič is de topfavoriet, daar is iedereen het over eens. Hoe kan Evenepoel hem kloppen? "Het is ook de laatste wedstrijd van het seizoen voor hem. Als je het op een bepaald moment lastig krijgt, moet je echt top zijn om te kunnen blijven volgen. Het is zeker zo dat Primož de te kloppen man is. Hij is een topcoureur, dat heeft hij de afgelopen dagen nog maar eens bewezen."