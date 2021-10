Roglic onder de indruk van Evenepoel: "Ongelooflijk, op die leeftijd zat ik nog niet eens op een fiets"

Primoz Roglic is in topvorm en daardoor ook een van de favorieten om de Ronde van Lombardije naar zijn hand te zetten. Hij sprak ook over de Belgen.

Zo is Roglic een grote fan van wat Remco Evenepoel allemaal al heeft laten zien in het profpeloton op jonge leeftijd. Ongelooflijk "Op zijn leeftijd zat ik nog niet eens op een fiets", aldus Primoz Roglic in gesprek met Het Nieuwsblad in voorbereiding op de Ronde van Lombardije. "Hij is nog zo jong en het is ongelooflijk hoe goed hij is. Zondag moeten we op hem letten, als hij aanzet mag je alle zeilen bijzetten."