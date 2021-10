VOORBESCHOUWING: Evenepoel moet voorbij beresterke Roglič voor droomscenario bij terugkeer naar Lombardije

Zaterdag is het dan zover: de terugkeer van Remco Evenepoel naar de Ronde van Lombardije, meer dan een jaar na de valpartij die hem maandenlang deed revalideren. Winnen bij zijn terugkeer in Lombardije: hoe geweldig zou dat niet zijn?! Mogelijk heeft Primož Roglič wel andere plannen.

Een belangrijke zaak om in eerste instantie bij stil te staan, is dat het parcours fel gewijzigd is. Hoewel de start-en aankomstplaats van vorig jaar verwisseld zijn, wordt er niet helemaal in tegenovergestelde richting gereden, maar het parcours is wel fel hertekend. De Madonna del Ghisallo komt er nu al vroeg in de wedstrijd aan. Nadien volgen er nog vijf beklimmingen.

De wedstrijd is dus zeker nog altijd meer dan zwaar genoeg: met vooral de Zambla Alta en de Passo di Ganda die uitnodigen om het verschil te maken. De Zambla Alta vanwege de lengte van de beklimming, op de steilste stukken op de Passo di Ganda kraakt het sowieso in alle voegen. Op de top van die laatste klim is het wel nog 32 kilometer tot aan de finish. De finale is dus iets minder explosief.

© photonews

Krijgen we straks een onwaarschijnlijk straffe solo of keren er meer renners terug en gaan de beste klimmers sprinten in Bergamo? Sowieso heeft Primož Roglič goede winstkansen. Ook na het winnen van de Vuelta trekt Roglič zijn uitstekende vorm door. De Sloveen won de Giro dell'Emilia en Milaan-Turijn. Die laatste koers zette hij met een zodanig gemak naar zijn hand dat hij en niemand anders de uitgesproken topfavoriet is.

Om hem van winst te houden zijn ze bij Deceuninck-Quick.Step geneigd de sterkte van hun ploeg uit te spelen, met het triumviraat Alaphilippe - Almeida - Evenepoel. Het zou niet onlogisch zijn moest er bij Alaphilippe enige decompressie zijn na het WK. In de Giro dell' Emilia werd al de kaart Almeida getrokken, laat nu Evenepoel dus maar kopman zijn. Ook hij won al in aanloop naar de Ronde van Lombardije.

© photonews

Evenepoel had ook overschot, maar de tegenstand was niet van hetzelfde niveau als bij de zeges van Roglič. Tijd voor een duel tussen deze twee, al zijn er nog enkele kleppers die hun zinnen gezet hebben op de Ronde van Lombardije. Met dan vooral Tadej Pogačar en Adam Yates. Bij Pogačar groeide het niveau onlangs weer en nu hij uitgerust is van zijn vorige inspanningen, wil hij zijn landgenoot het vuur aan de schenen leggen.

Adam Yates was dan weer 'best of the rest' achter Roglič in Milaan-Turijn en is klaar om een nieuwe poging te wagen. Valverde ging in die koers ook lang mee, Moscon is na Parijs-Roubaix gebrand op een nieuw nummertje. Met Fransmannen Gaudu en Cosnefroy is het ook steeds uitkijken, net als met de Canadees Woods als die lang meegaat.

ONZE STERREN VOOR DE RONDE VAN LOMBARDIJE:

**** Primož Roglič

*** João Almeida - Remco Evenepoel - Adam Yates

** Tadej Pogačar

* Julian Alaphilippe - Alejandro Valverde