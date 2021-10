Evenepoel loste op beslissend moment en ervaarde emoties bij terugkeer in Lombardije: "Vijf minuten slechte benen"

Evenepoel kon niet meedoen voor de prijzen in de Ronde van Lombardije. Niet vanwege de emoties, hoewel die er zeker wel waren bij zijn terugkeer naar de koers waarin hij zo zwaar ten val kwam vorig jaar. Evenepoel had gewoon even de benen niet toen de beteren ervan doorgingen.

Na de aankomst stond Evenepoel de pers te woord en kwam hij met een verklaring waarom hij er vooraan niet bij was. "Ik had vijf minuten slechte benen. Ik heb mijn eigen tempo gekozen, want het ging te snel", zei Evenepoel over de passage op de Passo di Ganda. "Als je de benen niet hebt op het moment dat het moet, dan moet je dat ook kunnen aanvaarden. Het is niet erg om te zeggen dat je de benen niet hebt."

Je moet de hele dag honderd procent zijn

Het was een soort korte inzinking, want nadien kwam Evenepoel er eigenlijk weer door. Al zat hij toen al in een kansloze positie. "Op het einde van de klim kwam ik zelfs nog wat terug en eens in Bergamo voelde ik me weer heel goed. Je moet de hele dag honderd procent zijn en dat was ik enkele minuten niet."

De terugkeer naar de Ronde van Lombardije had toch iets met hem gedaan, moest hij achteraf ook toegeven. Emotioneel gezien dan. "In het begin voelde het vreemd. Mijn lichaam trilde toch een beetje. Tijdens de koers ging het wel steeds beter."