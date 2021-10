Lombardije sluit Remco Evenepoel helemaal in de armen: "Plezant dat de mensen zo voor mij supporteren"

Een nieuwe Ronde van Lombardije, een nieuwe deelname van Remco Evenepoel. Dat kan het lokale publiek ook wel appreciëren. Dat liet zijn steun blijken voor Evenepoel aan de start, wat dan weer door de renner zeer gesmaakt werd.

Aanmoedigingen en bordjes met zijn naam op genoeg aan de start. "Ja, 't is plezant dat de mensen zo voor mij supporteren en hier zijn voor mij", zegt Evenepoel voor aanvang van de koers aan VTM Nieuws. "Het is echt leuk dat ze zo meeleven met mij omdat ik hier terug sta."

Want het is toch wel bijzonder om opnieuw de Ronde van Lombardije te rijden. "'t Is speciaal. Ik had toch wel wat gezonde stress deze ochtend. Het is hier eigenlijk de plek waar de val gebeurd is", zegt Evenepoel over startplaats Como.

Het zal een lange en slopende koers zijn

Gaat Evenepoel vroeg aanvallen? "Dat hangt er vanaf hoe de koerssituatie zich voordoet. We moeten afwachten wat er gebeurt en dan aanvoelen hoe de koers verloopt. Dat kan vroeg zijn, dat kan laat zijn. Het zal alleszins een lange en slopende koers zijn. Het is ook niet het warmste weer, dat zal ook wel in de kleren kruipen. Je moet het gevoel afwachten op de eerste klimmetjes en dan zien wat er gebeurt. Wie ik in het oog houd? Iedereen."