Tadej Pogačar kan zege in Lombardije amper vatten: "Dit is te gek, elke overwinning is belangrijk voor mij"

Winnen in Lombardije: het was de enige manier waarop Tadej Pogačar zijn reeds fantastische seizoen nog een stuk straffer kon maken. De Sloveen kon dan ook amper geloven dat hij het had klaargespeeld. Toch is het zo: Pogačar wint in 2021 naast de Tour de France ook twee Monumenten.

"Dit is te gek. Om het seizoen zo te kunnen afronden: ik heb er geen woorden voor." Het besef moest nog komen bij Tadej Pogačar. Eén aanval op de Passo di Ganda was genoeg om zich bergop de sterkste te tonen. "Toen ik aanviel, dacht ik dat er nog wel renners met mij zouden meegaan. Blijkbaar was het zo'n harde koers geweest voordien dat iedereen al aan de finale dacht. Ik ging dus solo."

Eén renner kwam nog vanuit de achtergrond terug. "Masnada kent deze wegen goed, voor mij was het mijn eerste keer hier. Ik wist dat hij in het technische stuk van de afdaling ging terugkeren. Ik wist dan weer niet dat hij niet ging meewerken, maar gelukkig hadden we genoeg voorsprong om voorop te blijven."

EEN GOEDE DAG

Vervolgens kon Pogačar het in de sprint afmaken. De zege in Lombardije is een ferme beloning voor zijn stijgende vorm de laatste weken, nadat hij het kort na de Tour toch een stuk moeilijker had. "In dit tweede deel van het seizoen was ik de ene dag goed en de andere dag niet. Dit was een goede dag."

Beseft Pogačar dat hij geschiedenis schrijft door Luik-Bastenaken-Luik, de Tour de France en de Ronde van Lombardije in één jaar te winnen? "Elke overwinning is voor mij belangrijk, deze ook. Ik droomde ervan om in de Ronde van Lombardije te starten en te koersen tegen de besten. Het is gek dat ik nu hier de overwinning pak."