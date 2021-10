Vader Evenepoel nuanceert stuurvaardigheidsprobleem van zijn zoon en gelooft ook in diens klassiek potentieel

Remco Evenepoel keert terug naar Lombardije, waar hij zo zwaar viel. Waar zijn stuurvaardigheid ineens een issue werd. Die is overigens velen dan vele denken, meent vader Patrick Evenepoel. Zijn zoon geldt als een toptalent in het rondewerk, maar kan ook in de klassiekers oogsten.

Gaat Remco Evenepoel nog worden bijgestaan door een racepiloot om zijn stuurvaardigheid te verbeteren, zoals eens werd aangekondigd? "Geen idee. Misshien een keer voor de 'fun'. Maar wat was het allemaal? 'Hij kan niet dalen. Hij kan niet sturen.' Als je 't allemaal moet geloven, kan hij niet met een fiets rijden", zucht Patrick Evenepoel tijdens zijn gesprek met HLN.

Het is met die stuurvaardigheid van Remco echt niet zo slecht gesteld volgens hem. "Wie kwam op het EK in Trento na de afdaling van Monte Bondone in het spoor van Marc Hirschi als derde beneden? Sorry, Primož Roglič valt vaker dan hij, hoor. Er wordt vanalles gecreëerd dat er totaal niet is."

REFERENTIES WIJZEN OP POTENTIEEL IN HET KLASSIEKE WERK

Als hij overeind blijft, is Evenepoel één van de kanshebbers op de zege in de Ronde van Lombardije. Kan hij uitgroeien tot een klassieke toprenner? "Er zijn alleszins referenties die dat doen vermoeden. Zijn enig nadeel: hij moet solo finishen. Maar in een klassieker is dat misschien wel mogelijk."

Een andere vraag die vaak gesteld wordt, is of Remco een grote ronde kan winnen. "De waarden die hij laat optekenen wijzen uit dat het mogelijk moet zijn. Maar een exacte wetenschap is het niet. Het is niet aan ons om hem extra druk op te leggen. En hem te vergelijken met Pogacar, Bernal of Roglic. Of andere supertalenten als Pidcock. En Hirschi. Kijk maar eens hoe moeilijk die het dit jaar had. 't Zijn allemaal maar mensen. Ook Remco."