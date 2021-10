🎥 Explosie van vreugde: in ploegwagen UAE slaan ze dashboard haast kapot wanneer Pogačar Lombardije wint

En of ze bij UAE in de wolken zijn met de overwinning van Tadej Pogačar in de Ronde van Lombardije. Ook in de ploegwagen werd enorm meegeleefd. Toen bleek dat Pogačar de winst beet had, moest het dashboard er haast aan geloven.

UAE verspreidde via Instagram beelden van hoe sportdirecteur Fabio Baldato en general manager Matxin Joxean Fernández het beleefden. Vooral Fernández was enorm nerveus bij het afwachten van de ontknoping. Baldato gaf hem al wat schouderklopjes, al wilde hij zeggen: 'Het komt wel in orde'. Dat bleek ook het geval, want Pogačar kwam als eerste over de streep, en dat bracht een explosie van vreugde teweeg in de ploegwagen. Vooral bij Fernández dan, die verschillende keren op het dashboard begon te slaan en zich in de micro ook helemaal liet gaan. "Gefeliciteerd jongens, gefeliciteerd! Super!" Fernández schreeuwde het uit. "Tadej is de winnaar van de Ronde van Lombardije!"