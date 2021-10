Geen podium in Lombardije voor topfavoriet Roglič: "Als ik had gekund, was ik met Pogačar meegegaan"

Vooraf werd Primož Roglič door iedereen bestempeld als de grote topfavoriet. Toen Tadej Pogačar versnelde, had hij geen verhaal. Vanaf dan werd het een strijd om de ereplaatsen. Roglič miste finaal net het podium. Nog eens een bewijs hoe moeilijk het is om het af te maken als favoriet.

Primož Roglič had er niet al te veel moeite mee om de feiten te aanvaarden. "Ik moet tevreden zijn met deze vierde plaats. Ik heb gestreden voor wat ik waard was. Ik had gewoon de benen niet." Hét grote verschil met de Giro dell'Emilia en Milaan-Turijn, toen hij op het einde wel het verschil kon maken.

Vreemd was dat vrijwel niemand reageerde op de demarrage van Pogačar. Die kwam er nochtans op de laatste beklimming van de dag: niet meteen een onverwachte plek om aan te vallen. "Als ik had gekund, was ik zeker met Pogačar meegegaan toen hij ten aanval trok."

HELE DAG AFZIEN

Dat kon Roglič op dat moment niet. Mogelijk hakte alle actie die voordien al had plaatsgevonden er reeds in. "Het was de hele dag erg afzien."Natuurlijk had ik dit monument heel graag op mijn naam willen zetten, maar het zat er niet in."