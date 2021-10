Remco Evenepoel moet vooral opboksen tegen Europees kampioen tijdrijden in Chrono des Nations

Het is aftellen naar de Chrono des Nations, de laatste wedstrijd van Remco Evenepoel dit seizoen. Europees kampioen tijdrijden Stefan Küng zal daar zijn grote concurrent worden. Evenepoel en Küng zijn de twee grootste tijdritspecialisten die deelnemen.

Aanvankelijk zouden zowel Remco Evenepoel, Filippo Ganna als Stefan Kûng meedoen. Dan zou enkel Wout van Aert ontbreken als grote naam uit het tijdrijden. Donderdag meldde de organisatie echter dat Ganna heeft afgehaakt. De wereldkampioen tijdrijden heeft bij een valpartij op training een scheurtje in een rib opgelopen.

Wijselijk dus om zich dan aan het einde van het seizoen niet meer te forceren en de Chrono des Nations er niet bij te nemen. Met een clash tussen Evenepoel en Küng die ons te wachten staat, is er nog altijd meer dan voldoende om naar uit te kijken komende zondag.

WISSELENDE VERHOUDINGEN IN KAMPIOENSCHAPPEN

Op het WK tijdrijden reed Evenepoel sneller dan Küng, wat onze landgenoot een plek op het podium opleverde. Op het EK was Küng dan weer de beste, waardoor de Zwitser een jaar langer in de Europese sterrentrui mag rijden. Afwachten wie zondag de snelste is in de 44,5 kilometer lange tijdrit van en naar Les Herbiers.