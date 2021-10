Evenepoel staat voor laatste tijdritduel van het jaar: dit zijn de eerdere confrontaties met voornaamste tegenstander

Nog één keer haalt Remco Evenepoel de tijdritfiets boven. Zijn laatste koers van het jaar is de Chrono des Nations, een tijdrit van 44 kilometer. De verwachting is dat die zal uitdraaien op een duel tussen Evenepoel en Stefan Küng.

De Zwitser Küng is Europees kampioen tijdrijden, dan spreekt het voor zich hoe sterk je in die discipline voor de dag kunt komen. Evenepoel deed wel beter dan Küng op het WK tijdrijden. Hoe zat het met de onderlinge verhoudingen in andere tijdritten de laatste twee jaar? We lijsten het voor u hieronder even op.

WK tijdrijden 2021 (43 kilometer): Evenepoel 23 seconden sneller dan Küng.

EK tijdrijden 2021 (22 kilometer): Küng 15 seconden sneller dan Evenepoel.

tijdrit Benelux Tour 2021 (11 kilometer): Küng 19 seconden sneller dan Evenepoel.

tijdrit Olympische Spelen 2021 (44 kilometer): Küng 1 minuut en 13 seconden sneller dan Evenepoel.

Ronde van de Algarve 2020 (20 kilometer): Evenepoel 19 seconden sneller dan Küng.