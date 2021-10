Remco Evenepoel wordt er gek van: "Op den duur begon ik alles te geloven"

Zondag eindigde het bewogen seizoen van Remco Evenepoel in de tijdrit van Chrono des Nations.

Evenepoel zal waarschijnlijk wel blij zijn dat dit vreemde jaar erop zit. De terugkeer na zijn val vorig jaar in Lombardije was er eentje met vallen en opstaan.

Zijn daden bleven het voorbije jaar zeker niet onbesproken, net als heel wat uitspraken die hij deed. In de laatste aflevering van ‘Ik ben Remco’ kwam hij op al die speculaties terug.

“Op den duur begon ik alles te geloven”, zegt Evenepoel. “Dat ik niet kon sturen, niet kon dalen, niet in een peloton kon rijden. Terwijl ik goed wist dat ik dat wél kan.”

Gemakkelijk was het alvast niet voor hem. “Maar het zich zo hard in mijn hoofd nestelde dat het gewoon écht niet meer ging. En ik letterlijk dacht: ‘oei, er komt een bocht aan, ik zal er wel uitvliegen’. Dan kneep ik hard in de remmen, omdat ik vreesde: ‘als ik hier val, is het wéér iets, wéér fout’.”