Caleb Ewan wil volgend seizoen Italiaans monument binnenhalen: "Ik was er al twee keer dichtbij, maar nu wil ik het afmaken"

Caleb Ewan kan terugblikken op een goed seizoen bij Lotto Soudal, maar de Australische sprinter heeft al enkele doelen voor volgend wielerjaar. Zo zou hij onder meer Milaan-San Remo willen winnen.

Caleb Ewan eindigde zowel in 2018 als in 2021 op de tweede plaats in Milaan-San Remo, maar komend seizoen wil de Australiër daar verandering in brengen. De sprinter gaat namelijk op zoek naar de zege.

Ewan vertelde het op het persmoment van de verlenging van de deal met fietsconstructeur Ridley. "Of ik de drie grote rondes ga rijden? Daar heb ik nog geen idee van, want ik weet nog niet hoe mijn programma zal zijn. Ik was er wel al twee keer dichtbij in Milaan-San Remo, dus ik zou het daar graag eens afmaken", aldus Ewan en staat te lezen bij Het Nieuwsblad.