De Buyst gaat aan zijde van grote naam in het pistewerk op zoek naar derde zege in Zesdaagse van Gent

Dat heeft Lotto Soudal bevestigd. Kluge is uiteraard ploegmaat van De Buyst bij Lotto Soudal, maar vooral ook een grote naam in het werk op de piste. In de madison werd Kluge al twee keer wereldkampioen. Wanneer De Buyst en Kluge hun krachten gaan bundelen, gaan ze zeker een van de te duchten duo's zijn.

De concurrentie zal onder andere komen van De Ketele en Ghys. Het werd al eerder bekendgemaakt dat zij samen de Zesdaagse van Gent zouden rijden. Voor De Ketele is het de laatste keer dat hij in Gent zal koersen. Eind dit seizoen zet hij een punt achter zijn loopbaan.

The word is out 😃@JasperDeBuyst and @kluge_roger will team up to race the Lotto @zesdaagseGent, which kicks off in less than 4 weeks from now! 🚴‍♂️ pic.twitter.com/QySIokcXnO