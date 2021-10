Michael Vanthourenhout na lastige dagen fit genoeg bevonden om 'De Kuil' te proberen temmen

Nadat hij de inspanningen deed om zo goed mogelijk voor de dag te komen in de Amerikaanse crossen, zou het ook zonde zijn om te ver achterop te geraken in het Wereldbekerklassement door een niet-deelname in Zonhoven.

"De Kuil komt eraan", weten ze ook bij Pauwels Sauzen-Bingoal. "De vierde manche van de Wereldbeker in Zonhoven staat op ons te wachten. Gelukkig kan Michael Vanthourenhout proberen om zijn derde plaats in het klassement te proberen te verdedigen."

Round 4 of the @UCIcyclocrossWC in Zonhoven is waiting, and luckily @vth_michael will be able to try and defend third place in GC. Michael had two tough days of medical examinations in hospital because of intestinal problems.#CXWorldCup #Zonhoven pic.twitter.com/UMnZR9cWeY