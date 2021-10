Amerikaanse tijdrijder vertrekt na acht jaar bij Sunweb/DSM: "Tijd om mezelf uit te dagen"

Acht jaar spenderen bij één en dezelfde ploeg is een hele lange tijd. Met de Amerikaanse tijdrijder Chad Haga deed een renner dit bij DSM, het vroegere Sunweb. Volgend jaar zal Haga niet meer voor deze ploeg uitkomen, laat hij weten.

Chad Haga heeft zijn vertrek bij DSM via sociale media bekendgemaakt. "Het is tijd om mezelf uit te dagen in een nieuwe ploeg", zo schrijft de hardrijder. In al die jaren bij DSM (of onder een andere sponsornaam) heeft Haga uiteraard heel wat beleefd.

Ook op persoonlijk gebied. "n al die jaren ben ik ook getrouwd, heb ik mijn vader verloren aan kanker, werd ik zelf vader en werd ik steeds meer gewoon met Europa dan ik ook had gedacht." Een aparte vaststelling voor een Amerikaan.

Het is nog niet bekend voor welke ploeg Haga gaat rijden in 2022. Zijn nieuwe werkgever krijgt er alvast een ervaren renner bij.