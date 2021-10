Stuyven maakt zich geen illusies: "De winnaar kennen we al"

Jasper Stuyven is een van de kandidaten om Flandrien 2021 te worden. Maar hij beseft dat het heel moeilijk zal worden.

"Het doet deugd om genomineerd te zijn. In het verleden had ik al eens het gevoel dat ik een nominatie verdiende en ze niet kreeg", aldus Jasper Stuyven in Het Nieuwsblad.

Realistisch

"Maar ik ben realistisch. De winnaar, die kennen we al", verwijst hij naar Wout van Aert. "Renners stemmen op basis van prestaties."

"Ik zou graag eens de grootste trofee pakken, naast die van Flandrien bij de Nieuwelingen, Juniors en Beloften. Maar zolang Wout en Remco coureur zijn wordt dat moeilijk."