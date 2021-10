OFFICIEEL: EF Pro Cycling haalt ex-renner van Lotto Soudal binnen

James Shaw krijgt opnieuw een kans in de WorldTour. Na een jaar bij Ribble Weldtite Pro Cycling, trekt Shaw namelijk naar EF Pro Cycling. Shaw reed in het verleden nog in de WorldTour, want hij was al enkele jaren bij Lotto Soudal aan de slag.

Shaw maakte dit jaar nog een goede indruk op het Brits kampioenschap, want in de Brits kampioenschap tijdrijden eindigde hij nog een knappe derde plaats en in de wegrit werd hij negende. Shaw eindigde dit jaar ook nog vijfde in het eindklassement van de Ronde van Slovenië.

"I’m someone who doesn’t always take the easiest route. I'll take the alternative one and I like the adventure side of life. I’m a bit different."



You're a perfect fit for the team then, James Shaw. More here on the British racer and our new teammate: https://t.co/oPt271Txcz pic.twitter.com/IhFNOeSAOm