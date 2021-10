Nog meer goed nieuws voor jonge Italiaan: hij heeft zijn contract verlengd bij Deceuninck-Quick-Step

Andrea Bagioli maakte dit jaar onder meer nog indruk in de Ronde van Spanje met enkele ereplaatsen en ook Deceuninck-Quick-Step is tevreden over de jonge Italiaan. Hij heeft namelijk zijn contract verlengd.

Zo blijft Bagioli al zeker tot 2023 bij de Belgische wielerformatie. Bagioli werd dinsdag nog in zijn eigen land beloond voor zijn sterke prestaties, want hij werd verkozen tot de beste jonge Italiaanse renner van het jaar.

