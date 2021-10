OFFICIEEL: twee contractverlengingen bij Astana Qazaqstan Team

Astana-Premier Tech gaat volgend seizoen door het leven als Astana Qazaqstan Team en de ploeg is druk bezig met de contracten voor volgend seizoen. Zo hebben twee renners hun contract verlengd.

Astana Qazaqstan Team heeft beslist om de contracten van Dmitriy Gruzdev en Artyom Zakharov open te breken. Ze hebben allebei hun contract bij de wielerformatie verlengd tot 2023. Astana Qazaqstan Team maakte het nieuws bekend via Twitter.

Dmitriy Gruzdev gaat al lang mee in het peloton. De 35-jarige renner won in het verleden onder meer het eindklassement van de Tour of Hainan. Artyom Zakharov werd in 2017 dan weer de nationale kampioen van Kazakhstan op de weg.