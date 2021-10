OFFICIEEL: Lotto Soudal kondigt contractverlenging aan van een Belg en een Brit

Ook bij Lotto Soudal blijven ze werk maken van de ploeg voor volgend jaar. Twee contractverlengingen zijn een feit: zowel Steff Cras als Matthew Holmes hebben bijgetekend. Beide renners deden dit voor één jaar en blijven aan de ploeg verbonden tot eind 2022.

In de afgelopen twee jaar voelde ik me echt thuis bij het team”, zegt Steff Cras. “Met deze jonge en talentvolle groep ziet de toekomst er dan ook heel mooi uit. Persoonlijk is mijn contractverlenging een mentale opsteker na twee seizoenen die gekenmerkt werden door heel wat pech."

"Ik kijk alvast erg uit naar volgend jaar, zeker na de afgelopen team days, waar er werd gewerkt aan heel wat aspecten zoals nieuw materiaal en trainingsschema’s", kondig Matthew Holmes aan. De Brit zet volgend jaar vooral in op ontsnappingen in grote ronden of andere rittenkoersen.

Cras en Holmes hebben overigens beiden iets gemeen: ze rijden al twee jaar voor Lotto Soudal. Beiden beginnen in 2022 aan hun derde seizoen bij de ploeg.