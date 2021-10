📷 Foto bewijst dat Mathieu van der Poel opnieuw hard aan het werken is

Hij heeft wel even van vakantie genoten, dat mocht ook. Ondertussen is Mathieu van der Poel wel weer hard aan het werk. Om fysiek op peil te blijven, om binnenkort het beste te maken van zijn veldritseizoen, maar ook om in 2022 op de weg opnieuw een goede indruk te maken.

Het blijkt uit een foto die David Bombeke deze middag deelde via zijn sociale media dat Mathieu van der Poel opnieuw stevig aan het trainen is. Op die foto is te zien hoe Van der Poel bezig is aan een oefening in een traingscentrum in Antwerpen. David Bombeke doet uitschijnen dat het om een hersteltraining ging. Bombeke is een sportphysio die de eigenaar en oprichter is van Rev. Training. Hij begeleidt atleten bij hun performance trainingen en recovery trainingen. New office // New Challenge! #revtraining #antwerp pic.twitter.com/Yua6Oj7QAo — David Bombeke (@DavidBombeke) October 30, 2021 Op de locatie waar Van der Poel aan de slag was, hangen alvast enkele Engelse slogans aan de muur om de motivatie hoog te houden.