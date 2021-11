Terugblik op het rondewerk: het antwoord van Bernal, enorme overmacht bij Pogačar en de hattrick van Roglič

Met het wegseizoen achter de rug is het tijd om de balans te maken van het rondewerk, met Pogačar, Roglič en Bernal die allen een grote ronde op hun naam wisten te schrijven. Pogačar deed dat met het meeste overmacht in de Tour.

GIRO

De eerste grote ronde van het jaar was de Giro. Egan Bernal maakte hier een groot doel van. Het was de vraag of hij naar zijn topniveau kon terugkeren na door het ijs te zakken in de Tour van 2020. Het antwoord op die vraag was positief. Bergop was hij de beste op Campo Felice en in de sneeuw op Cortina d'Ampezzo. Een flits was nadien niet meer nodig: Bernal hield in Milaan 1'29" over op de Italiaanse ancien Caruso.

TOUR

In de Tour keek iedereen uit naar een nieuw duel Pogačar - Roglič. Roglič hield het na acht ritten al voor bekeken vanwege de gevolgen van een valpartij. Een fantastische Pogačar was dan haast al zegezeker. Hij had al uitgepakt in de tijdrit naar Laval en vergrootte zijn voorsprong nog op Col de Portet en Luz Ardiden. Met meer dan 5 minuten voorsprong op Vingegaard, die kopman werd bij Jumbo-Visma, haalde Pogačar Parijs.

© photonews

VUELTA

Bij Roglič was het herstellen in de hoop om tijdig fit te geraken voor de Vuelta en dat pakte wonderwel uit. Met liefst vier ritzeges - in twee tijdritten en twee ritten in lijn - zette Roglič fijntjes in de verf dat hij veruit de beste was in deze Vuelta. Een beeld waar ze in Spanje wel vertrouwd mee waren, want Roglič had ook de twee vorige edities van de Vuelta al op zijn naam geschreven.