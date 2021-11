Van Vleuten vindt tijdens herstel van zware val motivatie helemaal terug en onthult grootste doel voor 2022

Annemiek van Vleuten rijdt opnieuw met de fiets. Na haar zware val in Parijs-Roubaix is de motivatie er zo weer helemaal, want voor Van Vleuten is er niets ergers dan een lange tijd van de fiets te moeten blijven. Nu kan ze opnieuw doelen stellen.

Op de weg fietsen was enkele weken niet mogelijk, maar ondertussen zien we op sociale media toch weer berichten over fietstochten van Van Vleuten. Hoe gaat het nu met haar? "Ik heb nog wel pijn, maar momenteel vooral in mijn rug door het vele wandelen", schetst de Nederlandse haar situatie in De Telegraaf. Ze heeft in elk geval deelgenomen aan het teammeeting van Movistar. "In Spanje zijn de zaadjes al geplant voor volgend seizoen. Dan begint het te kriebelen en merk ik dat ik weer supergemotiveerd ben. Op die momenten weet je waar je het voor doet. De eerste trainingsweken staan alweer gepland." Er is dus al duidelijkheid over bepaalde zaken. Eind november staat in Colombia bijvoorbeeld een eerste hoogtestage op het programma. Ze vliegt eind november naar Colombia, waar haar eerste hoogtestage is. Parijs-Roubaix, dat laat ze volgend jaar links liggen. Wat wel haar aandacht wekt, is de eerste Tour de France voor vrouwen. "Die Tour wordt wel mijn grootste doel voor 2022."