Onze vijf revelaties van 2021: topprestaties in Tour de France en klassiekers waren niet allemaal verwacht

Met wegseizoen 2021 achter de rug kunnen we terugblikken, met de revelaties, de verrassingen. In offensief opzicht. En zo waren er wel wat. We hoeven het daarbij niet enkel te hebben over youngsters, want ook ervaren renners pakten uit met straffe stoten.

KASPER ASGREEN

Dat Deceuninck-Quick.Step met Kasper Asgreen een sterke renner in huis had, wisten we al. Maar kon hij ook grote klassieke zeges boeken? Asgreen bewees in 2021 van wel, in de E3 zelfs met een dubbele aanval. Veel overwinningen behaalde de Wolfpack als collectief, maar het mag een kaars branden dat Asgreen zo sterk was in de Ronde. Van der Poel kloppen in Oudenaarde was één van de strafste stoten van 2021.

MARK CAVENDISH

Kan je op je 36ste nog de stempel 'revelatie' meekrijgen? Blijkbaar wel. Eind 2020 gaven weinigen nog centen voor een vervolg van de carrière van Cavendish, laat staan dat hij zijn troon als topsprinter nog zou heroveren. Hij deed het wel, door na ritzeges in Turkije en België een grandioze Tour de France te rijden, met vier ritzeges en ook nog eens de groene trui er bovenop.

SONNY COLBRELLI

De hoogvorm bij Sonny Colbrelli in het tweede seizoensdeel zorgt er ook voor dat hij dingen deed die weinigen hem zagen doen. Het begon met een sterke Ronde van Romandië en Dauphiné. Het ging verder met winst in het Italiaans Kampioenschap en een sterke indruk bergop te maken in de Tour. Het EK en zeker Parijs-Roubaix waren ferme kersen op de taart: de heuvelsprinter ontpopte zich tot kasseispecialist.

TIM MERLIER

Ook voor Tim Merlier was 2021 een groots jaar. Zijn pure snelheid als sprinter had hij al vaker gedemonstreerd. Volgende uitdaging: dit doen met grote regelmaat en het ook laten zien in de grote ronden. Twee keer check. Zowel in de Giro als in de Tour kon hij in het begin van de Tour al zegevieren: hij mag zeker bij het kransje topsprinters gerekend worden.

JONAS VINGEGAARD

Jonas Vingegaard is één van de klimtalenten bij Jumbo-Visma, maar het is niet iedereen gegeven de stap naar het kopmanschap te zetten. De Deen bewees alvast dat hij die rol aankan indien nodig. Na het letterlijk wegvallen van Roglič nam Vingegaard over alsof het niets was en bezorgde hij zijn ploeg met een tweede plaats in Parijs de best mogelijke notering. Vingegaard moet in de toekomst grote ronden kunnen winnen.