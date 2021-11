Onze vijf absolute toppers van 2021: Wout van Aert, Tadej Pogačar, ...

Met het wegseizoen 2021 achter de rug, is het tijd om terug te blikken. Wout van Aert heeft ons opnieuw vele mooie momenten bezorgd, maar hij was natuurlijk niet de enige. De prestaties van Pogačar waren ronduit verbluffend. Deze twee maken alvast deel uit van onze top 5 van toprenners in 2021.

JULIAN ALAPHILIPPE

Beginnen doen we met Julian Alaphilippe. Een echt topjaar kende die misschien niet, maar je kan toch moeilijk in een lijst met vijf toprenners buiten de wereldkampioen. De manier waarop hij opnieuw de wereldtitel pakte, kon ook tellen: hij stak er torenhoog bovenuit, terwijl het parcours in andere reeksen garant stond voor spanning. En twee keer op rij wereldkampioen worden, is sowieso weinig renners gegeven.

SONNY COLBRELLI

Een nationale trui en de Europese kampioenentrui veroveren en daar bovenop ook nog eens een Monument winnen: dat is al een oogst waar je thuis mee kan komen na afloop van een wielerjaar. Colbrelli beleefde het beste seizoen uit zijn carrière. De hoogvorm in het najaar bombardeerde hem in vele koersen tot favoriet en vaak maakte hij het af.

TADEJ POGACAR

Tadej Pogačar: welke superlatieven zijn er nog over om hem te beschrijven? Haast geen. En hij is nog altijd maar 23. Luik-Bastenaken-Luik, Tour de France en Ronde van Lombardije: hij schreef al deze grote koersen dit jaar op zijn palmares. Naast groterondewinnaar ook monumentenwinnaar. Gaat ook uitstekend om met de druk en met alle verplichtingen.

PRIMOZ ROGLIC

In Slovenië koerst er nog een renner rond wiens prestaties gezien mogen worden. Nochtans ging zijn hoofddoel de mist in vanwege een val. Reageerde superstraf door een demonstratie te geven op het zware tijdritparcours op de Olympische Spelen en voor het derde jaar op rij de Vuelta te winnen.

WOUT VAN AERT

De Belgische kampioen hoort ook zeker bij de twee-drie beste renners van het jaar. Gent-Wevelgem winnen was al belangrijk, het BK was een kleine verrassing. En dan moest de Tour de France er nog aankomen, waarin Wout van Aert zijn enorme veelzijdigheid demonstreerde. Hij deed er op de Olympische Spelen en op het WK tijdrijden nog een medaille bovenop.