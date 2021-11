Einde van wielerproject Qhubeka komt dichter en dichter

De kans dat Qhubeka de nodige middelen vindt op het team in de World Tour in leven te houden wordt alsmaar kleiner.

Midden oktober miste Qhubeka een eerste deadline om de licentie voor de World Tour te behouden. Het krijgt een tweede kans, maar dan moeten de nodige centen er tegen 15 november zijn.

“Ik heb Doug Ryder vorige week nog gesproken en toen drukte hij me op het hart dat het team zeker verdergaat”, zegt Hendrik Redant, ploegleider bij het Zuid-Afrikaanse team, aan Het Nieuwsblad. “Alleen begint de tijd nu echt wel te dringen.”

Vorig jaar was het ook al heel nipt. “Ik bewonder Doug voor de manier waarop hij vecht voor zijn team en al die mensen die ervoor werken. Vorig jaar was het al kantje boord, ik kan alleen maar hopen dat het hem opnieuw lukt. Maar de situatie is opnieuw precair.”

Als de licentie er is, dan moeten er ook nog renners gevonden worden. Giacomo Nizzolo en Victor Campenaerts zochten al andere oorden op. “Zelfs al gaan we verder, het zal niet makkelijk zijn om nog een competitieve ploeg op de been te krijgen.”