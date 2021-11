Wolfpack-Italianen maakten al opnieuw kennis met het virtuele wielrennen

Daar is het virtuele wielrennen opnieuw. Bij de Wolfpack vonden ze wel enkele renners bereid tot een virtueel intermezzo, met name de Italianen Fausto Masnada en Andrea Bagioli. Ze reden dan ook een virtuele rit uit de Giro, de ronde van hun thuisland.

Het virtuele wielrennen kende een opmars toen het wegseizoen vorig jaar stillag. Met het wegseizoen in 2021 achter de rug kunnen er nu weer enkele 'virtuele initiatieven' op touw gezet worden. Eén daarvan was het rijden van een virtuele rit in de Ronde van Italië.

Masnada en Bagioli voelden zich daartoe wel geroepen. Het was geen wedstrijd die verbonden was aan een bepaald klassement, het was vooral om de fun te doen. En om het afzien, want er werden toch weer ferme wattages geduwd. Het evenement werd georganiseerd door wielerplatform BKOOL.