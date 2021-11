20-jarige revelatie bij de dames combineert 3 disciplines, waar zagen we dat nog? "Van der Poel is inspiratie"

Mathieu van der Poel zette de toon door het combineren van drie disciplines. De 20-jarige crossrevelatie Kata Blanka Vas is één van diegenen die in zijn spoor volgen. In aanloop naar het EK veldrijden sprak de Hongaarse met de pers.

Vas is naam aan het maken in de wielerwereld. Op haar 17de besefte ze wat we in haar mars had. "Toen ging ik rijden voor een Belgische ploeg en reed ik plots tegen de beste vrouwen in België. Ik ondervond dat ik snel beter werd en dat ik kon wedijveren met de anderen. Het was niet makkelijk, het was lastig. Ik spreek namelijk geen vloeiend Engels. Maar ik genoot van de wedstrijden."

Vas doet aan veldrijden, wegwielrennen en mountainbiken. "Je kan veel leren van een bepaalde discipline en dat verwerken in een andere discipline. Toch had ik nooit verwacht dat ik bij de Spelen top vijf kon rijden op de mountainbike. Mijn doel was top tien en eigenlijk was mijn eerste doel om überhaupt te starten. Dat ik vierde werd, was ongelofelijk."

"Mathieu van der Poel is een bron van inspiratie", gaat Vas verder. "Hij combineert drie disciplines en is goed in alle drie. Het is vooral belangrijk om te rusten. Ik hou van trainen, maar rust is het belangrijkste. Drie disciplines combineren is mentaal goed voor mij."