Egan Bernal geeft duidelijke voorkeur aan en geeft update over rugproblemen: "Tijd om er bij te zijn in de Tour"

Als het van Egan Bernal afhangt, staat de Tour op zijn programma in 2022. Na de rugproblemen die hij in de Tour ervaarde in 2020, opteerde Bernal in 2021 voor de Giro. De Colombiaan won de Ronde van Italiê, maar dat betekent niet dat de fysieke problemen verleden tijd zijn.

In een gesprek met Cyclingnews geeft Bernal aan welke grote ronde hij volgend jaar wil rijden. "Hopelijk rijd ik de Tour in 2022. Ik zou er graag weer bij zijn en het opnieuw goed doen. Dit jaar heb ik de Giro gedaan, het is dus tijd om er weer bij te zijn in de Tour." Zijn eindwinst in de Giro moet enorm deugd gedaan hebben, na alle problemen van voordien. "Om eerlijk te zijn, had ik zelfs dit jaar problemen aan de rug, maar inmiddels voel ik me wel beter. Het kost tijd om volledig te herstellen van de blessure waar ik mee kamp." Desondanks kijkt Bernal met optimisme naar het volgende wielerseizoen. "We willen vol gas gaan, met wat pijn erbij. Liefst meer pijn in de benen dan aan de rug."