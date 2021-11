OFFICIEEL: ervaren Italiaan is laatste inkomende transfer van Trek-Segafredo

Trek-Segafredo heeft haar huiswerk klaar voor volgend seizoen. Vandaag werd namelijk de laatste inkomende transfer bekendgemaakt. De Italiaan Dario Cataldo komt de ploeg versterken.

Dario Cataldo is uiteraard geen onbekende in de wielersport. De 36-jarige Italiaan won in het verleden onder meer al een rit in de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje. Hij eindigde ook twee keer op de twaalfde plaats in het eindklassement van de Giro.

Cataldo reed de voorbije jaren voor Movistar, maar nu gaat hij dus nog één seizoen bij Trek-Segafredo aan de slag. Met Dario Cataldo is de laatste inkomende transfer van de wielerformatie een feit.