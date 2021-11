'Wout van Aert begint vroeger dan gepland aan zijn crossseizoen'

Normaal heeft Wout van Aert gepland om in het weekend van 4 en 5 december opnieuw te crossen, maar dat zou nu toch vroeger zijn.

Het was min of meer al duidelijk dat Wout van Aert op 4 en 5 december opnieuw in het veld zou te zien zijn, in de crossen van Boom en Antwerpen.

Het Nieuwsblad komt vandaag met het nieuws dat Van Aert wellicht een weekje eerder van start gaat, op 27 november in Kortrijk.

Volgens de krant heeft dat te maken met G&V. Het bedrijf dat tankstations runt is een persoonlijke sponsor van Van Aert en zou zijn aanwezigheid graag hebben.