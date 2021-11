Geraint Thomas zit terug op de fiets na operatie

Na een valpartij in de Tour de France bleef Geraint Thomas hinder ondervinden aan de schouder. Hij onderging op 15 oktober een operatie.

Ook op de Olympische Spelen was Thomas ten val gekomen. De operatie is goed gelukt en Thomas zat ondertussen weer op de fiets.

De maand zonder trainingen heeft het vormpeil aardig wat naar beneden getrokken. “De eerste tien minuten voelden raar aan”, laat Thomas op Twitter weten.

First day back on the bike. Been too long! First 10mins felt really weird and slightly unstable 🤦‍♂️🤣 next 10mins great. The rest I was hanging 😅 but great to be back 👌👌 pic.twitter.com/TvRBU9Ijif