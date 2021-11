Opmerkelijke bekentenis over pillengebruik in het wielerpeloton

De Deense renner Ludvig Wacker heeft een opmerkelijke bekentenis gedaan over het gebruik van pillen in het peloton.

Wacker was een talentvolle wielrenner, maar op 21-jarige leeftijd zette hij eind september onverwacht een punt achter zijn carrière als renner.

In een interview met Feltet spreekt hij ook over het wijdverspreide pillengebruik in het peloton. “Ik ben klaar met pillen in de sport. Het zijn misschien legale pillen, maar ik ben klaar met het feit dat ze worden gebruikt in het wielrennen. Het is zó duidelijk en het heeft iets absurds.”

Daarbij doet hij opmerkelijke bekentenissen. “Renners rijden tijdens grote wedstrijden rond met kleine potjes met pillen in hun achterzakken. Ik heb zelf nooit iets willen pakken, maar je weet wel dat iedereen wel iets neemt in de finale. We hebben het over pijnstillers, cafeïne en andere dingen. Het is belachelijk hoeveel renners slikken, want je weet niet wat het over twintig jaar met je lichaam doet.”

De meeste renners zouden dit zelf kiezen. “Ik denk vaak dat het de jonge renners zelf zijn die het doen. Het is niet dat de ploeg er meteen verantwoordelijk voor is. De renners kunnen het zelf in huis halen, aangezien het makkelijk te verkrijgen is.”