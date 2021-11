Filippo Ganna stelt zijn doelen voor volgend jaar en geeft details over werelduurrecordpoging

Het wordt een druk jaar voor Filippo Ganna. De Italiaan zit met stevige plannen voor wat hij in 2022 allemaal wil doen.

Definitieve knopen zijn er bij INEOS Grenadiers nog niet doorgehakt. Daarvoor is het wachten tot december van dit jaar.

Ganna heeft zelf wel zijn ideeën. “Ik wil de Giro en de Tour rijden, maar moet ook in het achterhoofd houden dat ik nog mijn wereldtitel in Australië moet verdedigen”, zegt hij aan CyclingNews. “We hebben dus wat lastige keuzes te maken, maar ik vertrouw erop we het juiste zullen doen.”

Ook klassiekers staan op de agenda. “Ik wil een aantal klassiekers rijden, zoals Milaan-San Remo. Niet allemaal, maar een paar.”

Daarnaast zit hij ook nog met het werelduurrecord in zijn hoofd. “We willen hem aan het einde van de zomer doen. Wat we nog moeten doen is nieuw materiaal testen en naar de windtunnel. Wat zeker is, is dat we de poging niet op hoogte gaan doen. De ploeg denkt aan Manchester.”