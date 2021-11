Team TotalEnergies prijst Peter Sagan: "Eerst wilde hij niks van ons weten"

Team TotalEnergies heeft voor volgend seizoen Peter Sagan binnengehaald. Hij moet het bestaande project meer vuurkracht geven.

Ploegbaas Jean-René Bernaudeau van Team TotalEnergies is maar wat blij met de komst van Peter Sagan. Hij moet het project een boost geven en alles in de schijnwerpers zetten.

Sagan binnenhalen was geen sinecure. “We hebben het direct geprobeerd, maar eerst wilde hij niks van ons weten. Toen heb ik de hulp ingeschakeld van Roberto Amadio, die hem kende via Liquigas. Er waren veel obstakels te overwinnen en het leek onhaalbaar, maar uiteindelijk is het toch gelukt”, zegt Bernaudeau aan BiciPRO.

Sagan is voor Bernaudeau de ontbrekende schakel. “Het zou mooi zijn als er jonge renners naar onze ploeg willen komen dankzij hem. We blijven achter en zijn veel minder aantrekkelijk dan in de periodes waarin renners als Thomas Voeckler en Sylvain Chavanel nog voor ons koersten. Peter zet ons weer in de schijnwerpers en ondertussen gaan de talentenscouts op zoek naar nieuwe, jonge talenten.”