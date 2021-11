🎥 Tadej Pogacar antwoordt op uitdaging van Giro-baas en wil eerst iets anders uitproberen

Tadej Pogacar zal zelf wel beslissen over zijn toekomstplannen. Giro-baas Mauro Vegni daagde hem uit om naast de Tour ook de Giro te rijden. Pogacar heeft voor het eerst geantwoord. Dan wil hij toch eerst proberen om eens Tour en Vuelta in hetzelfde jaar te rijden.

Bij ESPN Brasil gaat hij in op de theorie van Mauro Vegni. "Ik ben nog altijd vrij jong. Ik heb nog nooit twee grote ronden gereden in één jaar. Het is toch wat risicovol om dat volgend jaar te proberen", ziet Pogacar het zich nog niet doen in 2022.

Dat betekent natuurlijk niet dat het er in de toekomst niet van kan komen. "Misschien probeer ik volgend jaar de Tour en de Vuelta te rijden en dan kan ik in de twee-drie jaar nadien voor de Giro en Tour gaan", redeneert de tweevoudige Tourwinnaar.

Let wel: er staat nog niets helemaal vast. Pogacar houdt zijn kaarten voorlopig dicht bij de borst. De dubbel Tour-Vuelta in 2022? "Dat is mogelijk." En de dubbel Giro-Tour dan in 2023 en 2024? "Dat is ook mogelijk", lacht Pogacar.