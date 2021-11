OFFICIEEL: Australiër verlengt contract bij Team BikeExchange met twee seizoenen

De 30-jarige Michael Hepburn heeft meer duidelijkheid gekregen over zijn toekomst. Hij gaat namelijk langer bij Team BikeExchange blijven. Hij heeft zijn contract bij de wielerformatie met twee seizoenen verlengd.

Michael Hepburn is in het verleden al de nationale kampioen geweest van Australië (zowel in de wegrit als de tijdrit) en hij won ook al een rit in de Ronde van Qatar. Hij rijdt al zeer lang bij Team BikeExchange en daar komen ook nog enkele jaren bij.

Team BikeExchange heeft vandaag op sociale media namelijk laten weten dat Hepburn zijn contract met twee seizoenen heeft verlengd bij de wielerploeg. Zo blijft Hepburn al zeker tot 2023 bij Team BikeExchange.