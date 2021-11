OFFICIEEL: Italiaanse renner blijft langer bij Intermarché-Wanty-Gobert

Simone Petilli is een Italiaanse klimmer die vaak in de top 30 kan eindigen van een grote ronde. Zo eindigde hij onder meer al op de 26e plaats in het algemeen klassement van de Giro en op de 29e plaats in de Vuelta.

Bij Intermarché-Wanty-Gobert zijn ze tevreden over de Italiaan en ze hebben dan ook besloten om het contract van de renner te verlengen. Zo blijft Petilli één seizoen langer bij de Belgische wielerploeg.

"I have the ambition to embody the attacking style of the team and imitate my victorious teammates next season"



