Iserbyt timet aanval perfect: "Ik voelde dat Aerts door zijn beste krachten was"

Eén langgerekte aanval was genoeg voor Eli Iserbyt om de zege in Merksplas binnen te halen.

De cross in Merksplas was lange tijd op slot. Koplopers Iserybt, Aerts, Sweeck, Hermans en Van der haar temporiseerden telkens op het asfalt waardoor mogelijke tijdverschillen helemaal teniet gedaan werden.

In ronde 8 nam Iserbyt dan toch de handschoen op met een aanval. "Ik zag Toon (Aerts) temporisereren en toen voelde ik dat ik erover moest omdat hij door zijn sterkste krachten was. Alleen was ik net iets te onstuimig, bleef ik haken achter een wortel en kwam ik nog ten val", klink het.

Een van de manoeuvres waarmee Iserbyt opnieuw voorbij Aerts ging, was op z'n minst spectaculair te noemen. "Een racing incident zouden ze het in de F1 noemen", knipoogt Iserbyt.

Spanning in Merksplas! Iserbyt versnelt en enkel Aerts lijkt te kunnen volgen, maar niet veel later gaat die eerste tegen de grond. 😮 Geen erg, want even verderop gaat hij gezwind voorbij Aerts en demarreert hij opnieuw!

Toon Aerts was dus even mee weg met Iserbyt maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een vierde plaats. "Ik rijd al even rond aan een mooi nvieau maar het is moeilijk om te winnen of podium te rijden. Toen ik met Eli een gaatje had, dacht ik dat we weg waren maar de rest kwam terug na dat foutje. Daar verloor ik het podium ook wel", vindt Aerts.

Aerts zal op de zandstroken alleszins wel vertrouwen opgedaan hebben voor de zandcross in Koksijde van zondag. "Het zand ligt me idnerdaad wel. Ik hoop mijn vierde plaats van vandaag morgen te kunnen rechtzeggen", besluit hij.