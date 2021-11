Michael Vanthourenhout ook niet fit genoeg om te starten in Koksijde

De renner van Pauwels-Sauzen BIngoal heeft nog steeds last van een verkoudheid en is volgens de ploeg nog niet fit genoeg om aan de start te staan in Koksijde. Volgende week in Kortrijk hoopt Vanthourenhout wel aan de start te staan.

Vanthourenhout heeft een vijfde plaats te verdedigen in het Wereldbekerklassement en kon dit seizoen alleen nog maar de Ethias Berencross in Meulebeke winnen.

Eli Iserbyt staat aan de leiding inde Wereldbekertussenstand. Met 205 punten heeft hij er 51 voor op Lars van der Haar. De Nederlander leidt een pelotonnetje met Quinten Hemans, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout. De vier renners saan op amper 3 punten van elkaar.

Michael Vanthourenhout has not yet recovered sufficiently from his cold and cannot defend his fifth place in the World Cup in Koksijde. Michael takes a few extra days of rest and hopes to be there again next week in Kortrijk. pic.twitter.com/kdJSbMDien