Voorbeschouwing: wie wordt overwinnaar in zandbak van Koksijde?

Na de Superprestigecross van Merksplas zaterdag, moeten de crossers opnieuw aan de start verschijnen. Ditmaal voor de prestigieuze wereldbekercross in Koksijde.

De cross in Koksijde staat ook wel bekend als de Duinencross en is een echte klassieker in de veldritwereld. In het verlden werd er ook tweemaal een wereldkampioenschap gehouden, telkens gewonnen door een Belg (Herygers en Albert).

Het parcours is even simpel om te omschrijven als moeilijk te berijden voor de renners: zand. Steile duinen die de namen van Herygers en Albert dragen.

De vorige editie (twee jaar geleden) won Mathieu van der Poel in Koksijde bij de heren. Ondanks een oponthoud in de eerste ronde stoomde de wereldkampioen vanop de derde rij naar de overwinning, toen zijn derde op rij in Koksijde.

Bij de vrouwen was Ceylin Alvarado in 2019 de te kloppen vrouw. Ook in Koksijde trok ze het laken in de laatste ronde naar zich toe, voor Brand en Kastelijn.

Favorieten

Iserbyt lijkt niet de grootste favoriet te zijn in het zand. De leider in de wereldbekertussenstand heeft in Koksijde nog nooit kunnen winnen. Wie er dan wel tot de favorieten behoort is Europees kampioen Lars van der Haar. Het Nederlandse lichtgewicht werd hier ooit nog wereldkampioen bij de jeugd. Bovendien toonde Toon Aerts in Merksplas al dat hij over goede zandbenen beschikt.

Bij de vrouwen lijkt de spankracht er wat uit te zijn, zeker als Lucinda Brand zo goed rijdt zoals in Merksplas zaterdag. Annemarie Worst toonde in Merksplas dan weer dat ze sterk voor de dag kan komen in het zand. Betsema won dan weer in de kuil van Zonhoven enkele weken geleden dus Brand mag zich nog niet rijk rekenen.