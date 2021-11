Geen Lars van der Haar in wereldbekerwedstrijd Besançon: Europees kampioen gaat voor rustweekend

U moet komend weekend in de wereldbekerwedstrijd in Besançon niet zoeken naar Lars van der Haar. De Nederlander heeft namelijk voor een rustweekend gekozen. De KNWU laat het weten op haar website.

De KNWU heeft haar selectie voor dit weekend bekendgemaakt voor wereldbekerwedstrijd in Besançon, maar Lars van der Haar is niet in deze selectie terug te vinden. De Europese kampioen is namelijk toe aan rust.

De Nederlanders die wel in actie zullen komen, zijn Corne van Kessel, Ryan Kamp, Stan Godrie, Pim Ronhaar, Mees Hendrikx en Gosse van der Meer. Bij de Nederlandse vrouwen komen heel wat deelneemsters aan de start, waaronder Brand, Betsema, Worst en Ceylin del Carmen Alvarado.