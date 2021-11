Merijn Zeeman laat zich uit over Tom Dumoulin: "We zien Tom als een kandidaat voor een grote ronde"

Tom Dumoulin nam vorig jaar nog even afstand van de wielersport, maar nu is de Nederlander wel helemaal terug. Bij Jumbo-Visma hopen ze dat hij opnieuw kan meedoen voor de prijzen in een grote ronde.

Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, gaf meer uitleg over Tom Dumoulin bij Cyclingnews. "Het is een interessant proces. Tom had die blessure aan het einde van het seizoen. Hij ging op vakantie, maar nu is hij weer aan het trainen en zijn we aan het plannen. Voor ons zien we Tom ook als een kandidaat voor een grote ronde", aldus Zeeman.

Hij heeft een enorme persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt en hij heeft nu een heel duidelijk beeld van hoe hij wil werken en hoe hij alle dingen in zijn sportieve leven wil aanpakken. Het is een nieuwe stap voor hem, maar als renner heeft hij voor mij nog steeds dezelfde kwaliteiten die hij voor zijn pauze had. Hij is echt een goede klassementsrenner. Hij heeft ook een zeer sterke tijdrit en is sterk in de bergen. In december gaan we zijn doelstellingen voor volgend jaar bespreken", legde Zeeman uit.