Nu ook helemaal officieel: Team TotalEnergies verlengt contract van Niki Terpstra en ook broer Peter Sagan wordt binnengehaald

Het nieuws was al even bekend, maar Team TotalEnergies heeft nu ook zelf bekendgemaakt dat ze volgend seizoen over een selectie van 26 renners zullen beschikken. Het contract van Niki Terpstra is namelijk verlengd en ook Juraj Sagan wordt binnengehaald.

Team TotalEnergies heeft zich gevoelig versterkt naar volgend seizoen toe. De Franse wielerformatie haalde eerder al Peter Sagan binnen als grote vedette en ook zijn broer, Juraj Sagan, komt de ploeg versterken. Daarnaast heeft Team TotalEnergies ook het contract van Niki Terpstra verlengd. Volgens het team is de rekrutering nu compleet en zal de ploeg aan het nieuwe seizoen starten met een selectie van 26 renners. Recrutement terminé ! Le Team TotalEnergies, qui a enregistré dernièrement la prolongation de Niki Terpstra et l’arrivée de Juraj Sagan, comptera 26 coureurs dans son effectif en 2022.



🎙 Benoit Genauzeau nous livre les ambitions de l’équipe. — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) November 22, 2021